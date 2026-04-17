Detenuti appiccano un incendio in cella nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi | 8 poliziotti intossicati

Nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, otto agenti della Polizia Penitenziaria sono stati intossicati a causa di un incendio scatenato all’interno di una cella da alcuni detenuti. L’incendio è stato domato grazie all’intervento delle forze dell’ordine presenti sul posto. Nessuno dei detenuti coinvolti ha riportato ferite gravi, e l’area interessata è stata messa sotto controllo. La situazione è stata gestita senza escalation ulteriore.

Otto agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti intossicati nel carcere di Sant'Angelo dei Lombardi, nella provincia di Avellino, dopo che alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nella loro cella.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Sant'Angelo dei Lombardi, rissa in carcere: quattro detenuti verso l'udienzaI fatti risalgono al 22 luglio 2023 e si collocano all’interno della casa circondariale di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino. Il Garante Campano al carcere di Sant’Angelo dei LombardiAd accoglierlo la direttrice facente funzioni, Marianna Adanti, e il comandante della Polizia Penitenziaria, Iuliano Pierpaolo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Giornata d’inferno al Marino. Incendi, violenza e caos; Ex detenuti e migranti ai fornelli dell’osteria del Povero diavolo; Detenuti appiccano il fuoco in cella: otto agenti intossicati. Detenuti appiccano incendio nel carcere di Sant’Angelo dei Lombardi: 7 agenti intossicati, comandante in ospedaleSant’Angelo dei Lombardi (Avellino) - Un incendio doloso divampato all’interno della casa circondariale ha trasformato il reparto ordine e sicurezza in uno ... pupia.tv Detenuti appiccano il fuoco in cella: otto agenti intossicatiAvellino - Detenuti appiccano un incendio nella cella: i poliziotti della penitenziaria intossicati per salvare gli altri reclusi. cronachedellacampania.it "La lettera non si limita, però, alla sola cronaca dei fatti. Punta il dito contro la catena di comando e contro quella che viene percepita – stando alla testimonianza dei detenuti – come una sistematica negazione della realtà. "Le cose sono due", hanno scritto an - facebook.com facebook