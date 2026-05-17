Incendio Monte Faeta interrogazione alla Commissione Europea | Utilizzare il Fondo di solidarietà Ue per la messa in sicurezza
Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, portando a un intervento di emergenza nella zona. A seguito di questo evento, è stata presentata un'interrogazione alla Commissione Europea che chiede di utilizzare il Fondo di solidarietà Ue per finanziare le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino delle aree interessate. La richiesta si basa sulla possibilità di attivare anche il regolamento 'Restore', che prevede risorse specifiche per il recupero di territori colpiti da calamità naturali e incendi.
"Sono convinto che vi possano essere le condizioni per attivare il Fondo di solidarietà Ue per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei territori colpiti da calamità naturali e incendi, ma anche 'Restore', il regolamento dell'Unione Europea che dedica risorse specifiche al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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