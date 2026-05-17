Incendio Monte Faeta l’europarlamentare Nardella | Possibile attivare il fondo di solidarietà Ue
Un incendio si è sviluppato sul Monte Faeta, provocando l’intervento di squadre di vigili del fuoco e volontari. L’evento ha causato l’evacuazione di alcune aree nelle vicinanze e ha richiesto l’impiego di mezzi aerei per contenere le fiamme. Un europarlamentare ha dichiarato che potrebbero esserci le condizioni per attivare il Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, senza specificare ulteriori dettagli sulle procedure o sui tempi. L’incendio è ancora sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono in corso.
SAN GIULIANO TERME – “Sono convinto che vi possano essere le condizioni per attivare il Fondo di solidarietà Ue per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei territori colpiti da calamità naturali e incendi, ma anche Restore, il regolamento dell’Unione Europea che dedica risorse specifiche al risanamento degli ecosistemi”. Così il parlamentare europeo Dario Nardella che nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 16 maggio 2026) è arrivato ad Asciano per un sopralluogo sui versanti del Monte Faeta colpiti dal grave incendio delle settimane scorse, accolto dal consigliere regionale Matteo Trapani, dal sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e dai consiglieri comunali Raffaele Matteoni e Andrea Garfagnini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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