Incendio in appartamento in centro a Firenze evacuato il palazzo

Nella notte, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via Pietrapiana, nel centro della città, a causa di un incendio in un appartamento al quarto piano di un edificio condominiale. L'intervento è avvenuto intorno all'una, portando all’evacuazione dell’intero stabile. Sul posto sono stati inviati i pompieri per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti intorno all'una di questa notte in via Pietrapiana, pieno centro di Firenze, per un incendio in un appartamento situato al 4° piano di un condomino.Sul posto inviata una squadra e un’autoscala. I vigili del fuoco hanno.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Incendio in pieno centro a Milano, fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuato il palazzoUn incendio è divampato nella tarda serata di domenica all’interno di un’abitazione in corso Monforte 7, rendendo necessaria l’evacuazione immediata... A Milano incendio in pieno centro, evacuato un palazzo in Corso Monforte per le fiamme in un appartamentoUn incendio è divampato domenica sera in un appartamento all’interno di una palazzina di Corso Monforte, in pieno centro a Milano. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio in appartamento: madre e figlio in ospedale, la donna è grave; Incendio a Boccea: in fiamme un appartamento (video); Incendio in via Capruzzi, fiamme al settimo piano di un condominio: sette persone evacuate; Boccea, incendio in un appartamento: paura e strade chiuse per il fumo. Incendio in appartamento in centro a Firenze, evacuato il palazzoI vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti intorno all'una di questa notte in via Pietrapiana, pieno centro di Firenze, per un incendio in un appartamento situato al 4° ... firenzetoday.it Firenze, incendio in appartamento in via Pietrapiana: edificio evacuato dai vigili del fuocoPaura a Firenze nella notte fra il 1° maggio e il 2 maggio 2026. I vigili del fuoco del sono intervenuti alle 1 in via Pietrapiana, per un incendio in un appartamento situato al 4° piano di un condomi ... firenzepost.it #Incendio in un #appartamento al terzo piano di un palazzo in Via Emilia a #Campobasso. All’interno, da quanto si è appreso, non c’era nessuno, in quanto i proprietari sono in vacanza. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le #fiamme che, stando a - facebook.com facebook Esplosione e incendio in una casa a Berzo Demo: ustionati madre e figlio x.com