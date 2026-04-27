Incendio in cucina la proprietaria fugge in tempo prima dell' arrivo dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di lunedì 27 aprile, un incendio si è sviluppato in una casetta a schiera di Azzano Decimo. La proprietaria si è allontanata dall’abitazione prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, che sono intervenuti per spegnere le fiamme. Non sono state riportate ferite o danni a persone, mentre i danni materiali all’immobile sono ancora da quantificare.

Un incendio è divampato nel pomeriggio di lunedì 27 aprile all'interno di una casetta a schiera di Azzano Decimo. È successo intorno alle 12:30 nella frazione di Corva. I vigili del fuoco, dopo aver ricevuto una segnalazione dal comando di Pordenone, sono giunti sul posto con una squadra e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Come avviene il flashover in un incendio, il possibile fenomeno del caso di Crans-Montana Notizie correlate Il Teatro Sannazaro prima dell’incendio e l’intervento dei Vigili del fuoco – Le fotoIl teatro Sannazaro, devastato oggi da un incendio, era una delle perle della cultura napoletana. Autostrada del Sole, incendio esteso ed intervento dei vigili del fuoco: in arrivo personale straordinarioUn incendio piuttosto esteso si è sviluppato nel corso del pomeriggio di martedì 24 marzo, all’altezza del km 437 dell’autostrada del Sole. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio nella cucina di un ristorante nel centro di Pordenone; Incendio in centro a Pordenone, in fiamme la cucina di un locale; Incendio al ristorante Mediterrano: le fiamme divampate dalla cucina, clienti e personale in fuga; Incendio in un ristorante-pizzeria del centro a Pordenone, clienti e personale in salvo. Cucina in fiamme, la proprietaria della casetta a schiera riesce a mettersi in salvo prima dell'arrivo dei vigili del fuocoAZZANO DECIMO (PORDENONE) - Un incendio è scoppiato intorno a mezzogiorno di oggi, lunedì 27 aprile, in una casa a schiera nella frazione Corva, nel comune di Azzano ... ilgazzettino.it Incendio in casa, distrutti cucina e salone: morta anziana nel NapoletanoUna donna di 88 anni è morta a causa delle ustioni riportate a seguito dell'incendio della sua abitazione a Portici. ilgiornalelocale.it A Marina di Ardea distrutto il bar dei velisti https://canaledieci.it/2026/04/27/incendio-nella-notte-a-marina-di-ardea-distrutto-il-capanno-che-faceva-da-ristoro-al-circolo-nautico/A - facebook.com facebook #CransMontana La Svizzera insiste nel chiedere i rimborsi per i ricoveri dei feriti. Intanto nuove immagini choc dell'incendio della strage potranno essere visionate da legali e familiari delle vittime. Eleonora Fioretti #GR1 x.com