Incendio in un appartamento nel Salernitano | perde la vita il cagnolino illesi gli occupanti

Questa notte intorno all’una si è sviluppato un incendio in un appartamento a Pezzano di San Cipriano Picentino, nel Salernitano. Le fiamme hanno causato la morte di un cagnolino mentre gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo senza ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Incendio in appartamento questa notte intorno all' 1:00 in località Pezzano di San Cipriano Picentino. I vigili del fuoco di Giffoni Valle Piana supportati da un autobotte arrivata dalla sede centrale sono intervenuti per domare un incendio che ha coinvolto la camera da letto del piano superiore di un'abitazione. All'arrivo sul posto dei caschi rossi le fiamme avevano già invaso completamente la stanza e parte dell'abitazione. Non si sono registrati feriti tra gli occupanti. Purtroppo nell'incendio un cagnolino ha perso la vita.