Incendio alla Garbatella | fiamme in appartamento palazzo evacuato

Mercoledì 8 aprile, un incendio si è sviluppato in un appartamento nel quartiere Garbatella. Durante le operazioni di soccorso, alcuni residenti hanno riferito di aver udito un forte scoppio. Il fuoco ha coinvolto un intero stabile, che è stato evacuato per garantire la sicurezza delle persone presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Incendio alla Garbatella dove mercoledì 8 aprile sono divampate le fiamme in un appartamento. Alcuni residenti, nella fase dei soccorsi, hanno avvertito un forte scoppio.Sul posto, in via Ignazio Persico, sono state inviate le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo al secondo piano. 🔗 Leggi su Romatoday.it Paura a Roma, incendio alla Garbatella: evacuato un palazzoUn incendio si è sviluppato nel pomeriggio in un appartamento nel quartiere Garbatella , a Roma , rendendo necessaria l’evacuazione dei residenti... Leggi anche: Incendio alle porte di Milano, fiamme devastano un appartamento: evacuato tutto il palazzo Temi più discussi: Incendio a Valco San Paolo: fiamme nel canneto a ridosso del centro sportivo; Roma, incendio ed esplosione in appartamento a Garbatella: residenti evacuati; Rogo per una lavatrice difettosa, evacuato palazzo alla Garbatella; Esplosione in un appartamento a Garbatella: vigili del fuoco e ambulanza sul posto, residenti evacuati. Rogo per una lavatrice difettosa, evacuato palazzo alla GarbatellaIl cortocircuito dell'elettrodomestico avrebbe causato prima uno scoppio e poi le fiamme, intervento dei Vigili del Fuoco a via Ignazio Persico ... rainews.it Paura a Roma, incendio alla Garbatella: evacuato un palazzoFiamme in un appartamento al secondo piano, residenti fatti uscire per sicurezza. In corso le operazioni di spegnimento ... gazzettadelsud.it Auto in fiamme vicino a un’abitazione: indagini sulle cause dell’incendio Maracalagonis, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area - facebook.com facebook Situazione sotto controllo, 8 squadre al lavoro tutta la notte per le operazioni di spegnimento e bonifica: dal tardo pomeriggio di ieri #vigilidelfuoco impegnati per un #incendio boschivo che aveva lambito delle abitazioni a Serrara Fontana, a #Ischia #ilmetropo x.com