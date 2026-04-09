Incendio alla Garbatella | fiamme in appartamento palazzo evacuato

Da romatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 8 aprile, un incendio si è sviluppato in un appartamento nel quartiere Garbatella. Durante le operazioni di soccorso, alcuni residenti hanno riferito di aver udito un forte scoppio. Il fuoco ha coinvolto un intero stabile, che è stato evacuato per garantire la sicurezza delle persone presenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Incendio alla Garbatella dove mercoledì 8 aprile sono divampate le fiamme in un appartamento. Alcuni residenti, nella fase dei soccorsi, hanno avvertito un forte scoppio.Sul posto, in via Ignazio Persico, sono state inviate le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato il rogo al secondo piano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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