A Milano incendio in pieno centro evacuato un palazzo in Corso Monforte per le fiamme in un appartamento

A Milano, un incendio si è sviluppato in un appartamento di Corso Monforte nel centro della città. Le fiamme hanno costretto l'evacuazione di un intero palazzo, con i residenti messi in sicurezza dalle squadre di emergenza. L'incendio è stato causato da un malfunzionamento di un elettrodomestico presente nell’appartamento coinvolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Un incendio è divampato domenica sera in un appartamento all’interno di una palazzina di Corso Monforte, in pieno centro a Milano. L’intero stabile, accanto alla Basilica di San Babila, è stato evacuato. Pare che il rogo sia stato innescato dal malfunzionamento di un elettrodomestico in cucina. Incendio in centro a Milano, cosa è successo Una densa colonna di fumo era visibile domenica sera verso le 23:30. L’incendio è divampato all’interno di un appartamento di Corso Monforte 7, vicino alla Basilica di San Babila, in pieno centro a Milano. Corso Monforte a Milano A causa delle fiamme è stato necessario evacuare, per sicurezza, l’intera palazzina.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - A Milano incendio in pieno centro, evacuato un palazzo in Corso Monforte per le fiamme in un appartamento Incendio in pieno centro a Milano, fiamme in un appartamento di corso Monforte: evacuato il palazzoUn incendio è divampato nella tarda serata di domenica all’interno di un’abitazione in corso Monforte 7, rendendo necessaria l’evacuazione immediata... Leggi anche: Incendio alle porte di Milano, fiamme devastano un appartamento: evacuato tutto il palazzo Milano incendio in una palazzina di via Luigi Menabrea, evacuati i condomini