A Firenze, la polizia di Stato e i carabinieri hanno arrestato quattro persone nell’ambito di un’operazione contro incendi e estorsioni con modalità mafiose. Le forze dell’ordine hanno coordinato le indagini con la Direzione distrettuale antimafia della procura locale. L’operazione ha portato all’esecuzione di provvedimenti di fermo contro gli indagati. L’attività si inserisce in un’azione più ampia contro il crimine organizzato.

I fatti contestati ai quattro sarebbero avvenuti a partire dal luglio 2024 ai danni di un’imprenditrice titolare della società Alex Group srl di Sesto Fiorentino. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Dda fiorentina, è stata eseguita nella serata di ieri, martedì 3 marzo, dagli investigatori della squadra mobile della questura fiorentina e del Ros dei carabinieri di Firenze. Le indagini, spiega una nota, hanno avuto origine dall’irruzione del 1° agosto 2024 all’interno dell’esercizio commerciale Alex Group srl, quando cinque uomini armati di machete e picconi causarono ingenti danni al negozio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: incendi ed estorsioni con metodo mafioso. Quattro arresti

Calabria, “Metodo Mafioso” smantellato: estorsioni, gare pilotate e intimidazioni, sette arresti a Isola Capo Rizzuto.Sette persone sono state arrestate all'alba di oggi a Isola Capo Rizzuto, in Calabria, con l'accusa di estorsione, turbata libertà degli incanti e...

Blitz antidroga a Cirò Marina: 13 arresti con metodo mafiosoOperazione antidroga a Cirò Marina: 13 arresti con metodi mafiosi Oggi a Cirò Marina, in provincia di Crotone, i Carabinieri hanno eseguito 13 misure...

Una selezione di notizie su Firenze incendi ed estorsioni con....

Sesto Fiorentino, incendi, minacce ed estorsione a imprenditrice per 2,8 milioni: 4 arresti nella comunità cineseIl gip, su richiesta della Dda fiorentina, ha disposto il carcere per tre cinesi di 39, 30 e 26 anni, e i domiciliari per un altro di 40 anni ... corrierefiorentino.corriere.it

Firenze, incendio e assalto in un negozio con picconi e machete: tentata estorsione milionaria, 4 arrestiQuattro cittadini cinesi arrestati a Firenze per incendio e tentata estorsione aggravata ai danni di un'imprenditrice di Sesto Fiorentino. virgilio.it