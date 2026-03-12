DesTEENazione | inaugurato un nuovo spazio multifunzionale per gli adolescenti

Questa mattina a Reggio Calabria è stato aperto un nuovo spazio chiamato “DesTEENazione”, dedicato agli adolescenti. Si tratta di un ambiente pensato per favorire incontri, attività di formazione e coinvolgimento diretto dei giovani. La struttura mira a fornire un punto di riferimento per i ragazzi della zona, offrendo spazi e servizi specifici per le loro esigenze.

Una nuova realtà destinata ai giovani tra gli 11 e i 18 anni, il procuratore Di Palma: "I luoghi di aggregazione sono importanti perchè capaci di offrire occasioni concrete di incontro e socialità" Inaugurato questa mattina a Reggio Calabria lo spazio multifunzionale per adolescenti "DesTEENazione", una nuova realtà pensata per offrire ai giovani un ambiente di incontro, formazione e partecipazione attiva. L'iniziativa, promossa dal settore politiche sociali del Comune, rappresenta un investimento concreto sul futuro delle nuove generazioni e punta a favorire l'inclusione sociale e la crescita personale degli adolescenti del territorio.