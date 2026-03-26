Udine diventa Hub per gli adolescenti | nasce DesTEENazione uno spazio per costruire il futuro

Oggi a Udine è stato inaugurato “DesTEENazione – Desideri in Azione”, uno spazio dedicato agli adolescenti dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale”. L’evento si è svolto all’ex caserma Osoppo di via Brigata Re, diventato ora un punto di riferimento per i giovani della zona. La struttura mira a offrire un luogo di incontro e di crescita per gli adolescenti.

Inaugurato nell’area dell’ex caserma Osoppo un centro multifunzionale unico in Friuli Venezia Giulia. Un investimento da 3,3 milioni di euro per trasformare i ragazzi da spettatori a protagonisti attivi della comunità Si è tenuta oggi, all’ex caserma Osoppo di via Brigata Re, l’inaugurazione di “DesTEENazione – Desideri in Azione”, un nuovo punto di riferimento per gli adolescenti dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale”. Il centro, ricavato dalla riqualificazione della residenza del comandante della caserma, rappresenta l'unica realtà di questo tipo in Regione su 92 progetti selezionati a livello nazionale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Udine diventa Hub per gli adolescenti: nasce "DesTEENazione", uno spazio per costruire il futuro Articoli correlati Arezzo, nasce “desTEENazione”: nuovo hub per adolescenti in via FiorentinaAd Arezzo apre “desTEENazione”, un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani tra 11 e 21 anni, situato nei locali comunali di via Fiorentina. Nasce DesTEENazione: inaugurato lo spazio multifunzionale dedicato agli adolescentiUna nuova realtà destinata ai giovani tra gli 11 e i 18 anni, il procuratore Di Palma:"I luoghi di aggregazione sono importanti perchè capaci di...