Trasporti cinque nuovi bus elettrici a Pordenone

A Pordenone sono stati introdotti cinque nuovi autobus a trazione elettrica, destinati al trasporto pubblico locale. Contestualmente, è stata inaugurata una stazione di rifornimento dedicata ai mezzi alimentati a Gas naturale liquefatto. Questa operazione fa parte di un intervento volto a rinnovare il parco mezzi e migliorare l’efficienza del servizio di trasporto urbano. L’investimento mira a ridurre le emissioni e a favorire l’utilizzo di energie alternative.

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Cinque nuovi autobus a trazione elettrica, e una stazione di rifornimento per i mezzi alimentati a Gas naturale liquefatto. Sono le ultime novità destinate al servizio urbano di Pordenone. Giovedì 7 maggio si è tenuta l'inaugurazione alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture e.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Trasporto pubblico, 7 nuovi bus elettrici sulla linea “Mb”Altri sette nuovi bus completamente elettrici sono stati inaugurati questa mattina in piazza Cavalli. Trasporti: Rocca, con 2 nuovi treni elettrici nel Lazio avanti piano rinnovamento da 1,4 miliardiFrancesco Rocca annuncia il rinnovo della flotta ferroviaria del Lazio con nuovi treni elettrici a doppio piano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Trasporti: Amirante, modernizzazione Atap modello avanguardia; Trasporti: inaugurati a Pordenone i nuovi bus elettrici di ATAP; Dolomiti Bus, oltre 2 milioni di euro investiti per l'elettrico; Bolzano: nuovi autobus elettrici e a idrogeno in servizio. Trasporti: Amirante, modernizzazione Atap modello avanguardiaInaugurati a Pordenone i nuovi bus elettrici, la stazione Lng e il centro collaudi Trieste, 7 mag - La triplice inaugurazione di oggi testimonia la grande capacitÃ di Atap di ... ilgazzettino.it Nuovi bus con dispositivi anti aggressioni per proteggere gli autistiI conducenti potranno entrare nella cabina di guida da un ingresso separato da quello dei passeggeri. E' una delle novità della flotta di autobus della Trieste Trasporti, pensata per limitare il ... rainews.it Un piacere incontrare il Ministro giapponese del Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo @nekotanchan. L’amicizia tra Italia e Giappone continua a rafforzarsi nel segno della collaborazione, delle infrastrutture e delle opportunità per imprese x.com VERTENZA TRASPORTO PUBBLICO URBANO A POTENZA, INTERVENTO SINDACATI FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, FAISA CISAL E UGL https://www.sassilive.it/economia/lavoro/vertenza-trasporto-pubblico-urbano-a-potenza-intervento-sindacati-fi - facebook.com facebook