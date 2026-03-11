Nella città di Varese, quattro nuovi bus elettrici sono stati messi in circolazione sulle strade, portando a 66 il totale della flotta di Autolinee Varesine. Questi mezzi si aggiungono agli altri già in servizio, contribuendo a mantenere la flotta dell’azienda composta da veicoli recenti e moderni. La novità riguarda esclusivamente l’introduzione di questi quattro autobus nella rete urbana.

Altri quattro bus elettrici sono entrati in servizio sulle strade di Varese. Fanno parte della flotta di Autolinee Varesine, che conta 66 mezzi sulle linee urbane. I nuovi arrivi sono finanziati da un bando del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 2,5 milioni e vanno ad aggiungersi ai nove autobus full electric in servizio dal 2024 grazie ai fondi Pnrr. Sono 12 invece i pullman ibridi che risalgono al 2021, mentre i mezzi ad alimentazione diesel sono per la maggior parte Euro 6. Nel complesso quindi quella di Varese è una delle flotte di autobus urbani più giovane d’Italia, con un’età media di sette anni. I nuovi mezzi sono stati presentati al terminal di piazzale Kennedy e hanno ospitato le autorità per un breve tour del centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Altri quattro bus elettrici debuttano in città. Flotta sempre giovane

Articoli correlati

Flotta dei bus sempre più elettrica. In servizio altri quattordici mezzi: "La rivoluzione ecologica è realtà"Presentati alla cittadinanza, ieri mattina in piazza della Vittoria, 14 nuovi bus elettrici della società Star Mobility destinati a sostituire quelli...

Ventinove bus elettrici presentati in piazza Duomo: cresce la flotta green di AtmDiciotto mezzi da 12 metri e undici da 9,5 acquistati con fondi Pnrr rafforzano il trasporto pubblico a emissioni zero.

Altri aggiornamenti su Altri quattro bus elettrici debuttano...

Temi più discussi: Altri quattro bus elettrici debuttano in città. Flotta sempre giovane; Quattro nuovi bus elettrici per Varese: ora la flotta verde supera quella ibrida; Altri quattro bus elettrici sulle strade di Varese; Trani, il trasporto pubblico locale è finalmente a emissioni zero.

Quattro nuovi bus elettrici per Varese: ora la flotta verde supera quella ibridaSono stati presentati stamattina nella stazione dei bus di piazzale Kennedy a Varese i quattro nuovi autobus Menarini Citymood elettrici che entrano in servizio sulla rete urbana di Autolinee Varesin ... varesenews.it

Varese investe nella mobilità sostenibile: arrivano quattro nuovi autobus elettriciI mezzi Menarini Citymood entrano in servizio sulla rete urbana di Autolinee Varesine. La flotta cittadina rafforza la transizione ecologica con più bus elettrici e nuove tecnologie di bordo. laprovinciadivarese.it

Sale a 13 mezzi la flotta di bus elettrici a Varese: "Sono dotati anche del sistema KERS della Formula 1" facebook

Accogliamo nella flotta Argentea un nuovo @IVECO eDaily, primo veicolo su strada predisposto alla ricarica wireless integrata (dinamica DWPT e statica). Un passo concreto verso l’applicazione reale della tecnologia testata in #ArenaDelFuturo. La mobilità d x.com