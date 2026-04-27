L’Atalanta affonda a Cagliari Palladino | Abbiamo preso gol nello spogliatoio sciocco subire così il 3-2

L’Atalanta ha perso 3-2 a Cagliari, con il tecnico che ha commentato come la squadra abbia subito un gol durante l’intervallo. La partita ha rappresentato un altro freno alla corsa europea, dopo la sconfitta ai rigori contro la Lazio in Coppa Italia. La squadra ha subito il gol decisivo nel finale, rendendo difficile mantenere il ritmo in campionato. La prestazione ha portato a un rallentamento nelle ambizioni di classifica.

Una serata che forse fa calare il sipario sulla corsa all’Europa e dà un’altra botta mentale negativa dopo la sconfitta ai rigori contro la Lazio in Coppa Italia. L’ Atalanta torna da Cagliari con un’amara sconfitta, nessun punto, una forbice sul quinto e sesto posto che si allarga da 4 a 7 punti e il Bologna che resta a 6 punti. Con un dato preoccupante: i gol concessi nei primissimi minuti che hanno subito complicato la gara, sia nel primo che nel secondo tempo. Con la sveglia arrivata troppo tardi. Raffaele Palladino nel post partita ai microfoni di Dazn non nasconde la delusione per il risultato e per gli approcci sbagliati, un disappunto che sottolinea anche lo stesso Gianluca Scamacca, autore di una doppietta comunque inutile ai fini del risultato finale.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Il discorso di Palladino nello spogliatoio dell’Atalanta dopo l’impresa: mostra un panno insanguinatoRaffaele Palladino mostra una garza insanguinata usata da Krstovic dopo il colpo subito dall'attaccante della Dea che ha portato al calcio di rigore... Palladino post Atalanta Juve: «Abbiamo dominato e perso per un gol rocambolesco. Mani di Gatti? La penso così»Senesi Juve, il colpo sta per sfumare? L’annuncio di Moretto che gela i bianconeri! Sommer respinge le sirene d’addio all’Inter: «Contento di giocare... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Atalanta, che beffa: la Lazio vince a Bergamo ai rigori e va in finale di Coppa Italia; Serie A, 33ª Giornata: vuoto Inter in vetta (+12). La Lazio affonda il Napoli, agganciato dal Milan; Pagelle Roma-Atalanta: Carnesecchi miracoloso, Celik si prende la fascia. De Ketelaere oscurato; Netflix affonda a Wall Street (-11,5%) dopo l'annuncio di Hastings. L’Atalanta affonda a Cagliari, Palladino: Abbiamo preso gol nello spogliatoio, sciocco subire così il 3-2Il tecnico: Iniziare così ti taglia le gambe, non abbiamo recuperato le energie mentali dopo la sconfitta con la Lazio. Dovevamo evitare di subire il gol a inizio ripresa. Scamacca: Sbagliata la pr ... bergamonews.it Atalanta senza energie, battuta 3-2 a Cagliari, ora l’Europa è davvero lontanissimaLa Dea ha incassato due gol in sette minuti da Mendy, l’ha raddrizzata con la doppietta di Scamacca nel finale di tempo, ma si è fatta beffare a inizio ripresa da Borrelli ... ilgiorno.it Cuore Inter, rimonta scudetto al Sinigaglia: Thuram e Dumfries affondano un Como illusorio - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook