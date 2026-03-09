Juan Jesus leader in campo e nello spogliatoio | davvero è così scontato il suo addio a giugno?

A fine stagione, la società valuterà diversi calciatori della rosa, tra cui Juan Jesus, considerato un leader sia in campo che nello spogliatoio. Si discute se il difensore resterà o se lascerà la squadra a giugno. La decisione verrà presa dopo le analisi delle prestazioni e delle esigenze del club. Per ora, non ci sono annunci ufficiali su un possibile addio.

Al termine della stagione la dirigenza azzurra farà le proprie valutazioni su diversi calciatori presenti in rosa. Alcuni di questi, sono già destinati all'addio, altri, a sorpresa, potrebbero restare nonostante il loro contratto sia in scadenza al termine della stagione. Non è così scontata, infatti, la partenza di un altro giocatore del Napoli: Juan Jesus. Nonostante le critiche il centrale brasiliano è ormai diventato un leader non solo in campo ma anche dello spogliatoio. A giugno compirà 35 anni e il Napoli ha bisogno di un uomo di esperienza che possa incoraggiare la squadra nei momenti di difficoltà. Per il suo eventuale rinnovo sarà fondamentale che ad esprimersi su di lui sia Antonio Conte in persona.

Juan Jesus: "San Siro campo difficilissimo, pareggio giusto"

Juan Jesus ha deciso cosa vuole fare: ecco il suo futuro

