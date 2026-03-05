Valditara a Brindisi | l’IA rivoluziona la scuola professionale

Il ministro dell’istruzione ha visitato questa mattina l’Iisse Majorana di Brindisi, situata in via Primo Longobardo nel rione Casale. Durante l’arrivo, ha incontrato studenti e insegnanti, osservando da vicino le attività scolastiche e le nuove tecnologie adottate. La visita si è concentrata sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle scuole professionali italiane, con particolare attenzione alle esperienze della scuola di Brindisi.

Il ministro Giuseppe Valditara ha raggiunto stamattina l'Iisse Majorana di Brindisi, situata in via Primo Longobardo nel rione Casale. L'incontro si è svolto giovedì 5 marzo 2026 sotto un cielo sereno e poco nuvoloso, con temperature intorno ai 15 gradi e venti deboli. Il titolare del dicastero della Pubblica Istruzione e del Merito è stato accolto dal preside Salvatore Giuliano, che ha guidato la visita attraverso i laboratori didattici. Durante il tour, sono stati mostrati i lavori quotidiani degli studenti, focalizzati sull'impiego della tecnologia per fini educativi. Il ministro ha incontrato direttamente alcuni ragazzi, sottolineando come l'intelligenza artificiale stia già producendo una crescita misurabile nell'apprendimento.

