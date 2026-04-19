cina il robot umanoide corre una mezza maratona e supera il record degli umani

Domenica a Pechino un robot umanoide ha partecipato e vinto una mezza maratona dedicata ai robot, superando il record mondiale di velocità stabilito dagli esseri umani. La corsa ha visto il robot completare il percorso in un tempo inferiore a quello attuale dei record umani, evidenziando i recenti progressi nella tecnologia robotica cinese. La competizione ha attirato l'attenzione per le capacità di automi in ambito sportivo e tecnologico.

Un robot umanoide che domenica ha vinto una mezza maratona per robot a Pechino ha corso più veloce del record mondiale degli umani, dimostrando il progresso tecnologico della Cina. Il vincitore di Honor, un produttore cinese di smartphone, ha completato la corsa di 21 chilometri (13 miglia) in 50 minuti e 26 secondi, secondo un post WeChat dell’Area di sviluppo economico-tecnologico di Pechino, nota anche come E-Town di Pechino, dove la gara ha preso il via. È stato più veloce del detentore del record mondiale umano, l’ugandese Jacob Kiplimo, che ha concluso la stessa distanza in circa 57 minuti a marzo alla corsa su strada di Lisbona. La prestazione del robot ha segnato un significativo passo avanti rispetto alla gara inaugurale dello scorso anno, durante la quale il robot vincitore finì in 2 ore, 40 minuti e 42 secondi.🔗 Leggi su Lapresse.it

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