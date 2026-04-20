Un uomo di 48 anni è stato scoperto senza vita nella serata di domenica in via dei Colli, a Padova. Sul suo corpo sono state trovate ferite da arma da taglio, e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità. La scena del ritrovamento si trova in un'area residenziale della città, dove sono stati sequestrati alcuni reperti.

PADOVA - Un 48enne residente nel Padovano è stato trovato morto nella tarda serata di ieri, domenica 19 aprile, in via dei Colli, a Padova. Stando ai primi accertamenti, è morto per le lesioni provocate dalle ferite da arma da taglio. La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà in via dei Colli della città euganea. Le indagini Sul posto gli agenti hanno così trovato la vittima con ferite da arma da taglio e richiesto l'intervento del 118 che ha tentato invano di rianimarla. Sul posto si è recato il pm di turno insieme alla Squadra mobile e alla polizia scientifica che procedono per un caso di omicidio.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Uomo trovato morto in via dei Colli, sul corpo ferite da arma da taglio. Si indaga per omicidio

Multi SubPregnant With a Reborn Baby, She Used Elite Resources to Rewrite Their Fate

Notizie correlate

Uomo trovato morto in via dei Colli, sul corpo ferite di arma da taglio. Si indaga per omicidioPADOVA - Un uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova.

Leggi anche: Uomo trovato morto in casa a Firenze con ferite da arma da taglio sul corpo: ipotesi omicidio

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Uomo trovato morto in strada a Ravenna, presenta ferita al collo; Un uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto; Uomo trovato morto in casa con un colpo di pistola a Tarquinia; Tragedia al Sandone, un 63enne trovato senza vita nel suo appartamento.

Uomo trovato morto in via dei Colli, sul corpo ferite da arma da taglio. Si indaga per omicidioPADOVA - Un uomo è morto per le lesioni provocate dalle ferite di arma da taglio a Padova. La vittima è un 48enne italiano residente nel Padovano. La polizia è intervenuta poco prima di mezzanotte, ... ilmattino.it

Omicidio a Padova, uomo trovato morto in strada per ferite da accoltellamentoIntervento della polizia poco prima mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che hanno riferito di una persona in difficoltà in via dei Colli della città euganea ... msn.com

Uomo trovato morto ad Acate: forse omicidio dopo aggressione - facebook.com facebook

Macabra scoperta a #Siniscola: trovato il corpo di un uomo in un capannone abbandonato. #Polizia Scientifica sul posto per i rilievi. x.com