In cammino per Sara Tra sport e solidarietà

Un’iniziativa che ha unito sport e solidarietà. Decine di persone di ogni età hanno partecipato, alle 16 di ieri a Melegnano, alla camminata metabolica con la trainer Marianna Rendina nel parco del castello mediceo. Obiettivo: al costo di 15 euro a iscrizione, raccogliere fondi per Sara Sliti, una bimba di 6 anni affetta da una rara malattia del neurosviluppo. Dopo la camminata, il pomeriggio benefico a sostegno della piccola, residente a Melegnano, è proseguito con una lotteria a cura dell’associazione GioAcademy. Proseguono così le iniziative di aiuto alla famiglia di Sara, dopo che i suoi genitori, Amira Ben Sassi e Imed Sliti, due infermieri di origine tunisina, hanno deciso di portarla in Messico per sottoporla a una cura sperimentale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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