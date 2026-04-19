Domenica 19 aprile 2026, le strade di San Donato Milanese sono state invase da circa 1.500 persone che hanno preso parte all’undicesima edizione della RunDonato. La manifestazione ha visto protagonisti cittadini di diverse età, uniti dall’obiettivo di correre insieme per solidarietà e sport. La giornata si è svolta senza incidenti, con partecipanti che hanno percorso vari percorsi all’interno del centro cittadino, contribuendo a un evento che ha unito comunità e iniziative benefiche.

Migliaia di cittadini hanno colorato le strade di San Donato Milanese questa domenica 19 aprile 2026, partecipando all’undicesima edizione della RunDonato. La manifestazione podistica, promossa dal Comune, ha una partecipazione massiccia nonostante un improvviso acquazzone mattutino, trasformandosi in un momento di forte coesione sociale e sportiva tra via Caviaga e il resto della città. I numeri della partecipazione e i risultati sul cronometro. L’evento ha registrato un affluenza complessiva che supera i 1500 iscritti, confermando la capacità della manifestazione di attrarre diverse fasce d’età. Il comparto agonistico, che quest’anno ha segnato il ritorno della competizione valida per la classifica Fidal, ha la partecipazione di 250 atleti impegnati nel circuito dei 10 chilometri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - RunDonato: 1500 corridori in strada tra sport e solidarietà

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