Domenica 3 maggio, a Milano, si svolgerà la 53ª edizione della Stramilano, una corsa che coinvolge oltre 50.000 partecipanti. La manifestazione trasforma la città in un grande scenario di sport, con atleti di diverse età pronti a correre lungo percorsi cittadini. L’evento rappresenta anche un momento di solidarietà, attirando persone da varie regioni italiane e oltre. La corsa si svolge tra strade aperte al traffico e punti di aggregazione cittadini.

Oltre 50.000 atleti si preparano a scendere in strada a Milano domenica 3 maggio per celebrare il cinquantatreesimo anniversario della Stramilano, un appuntamento che trasforma la capitale lombarda in un palcoscenico di massa per lo sport popolare. Le tre competizioni previste vedranno i partecipanti partire dai nodi nevralgici di Piazza Duomo e Piazza Castello per raggiungere l’Arco della Pace, con percorsi differenziati che spaziano dalla sfida breve da 5 chilometri denominata Stramilanina, alla classica 10 chilometri aperta a tutti, fino alla mezza maratona di 21 chilometri dedicata ai corridori tesserati della Fidal. La capacità di un evento sportivo di generare valore non si misura soltanto nel numero di iscritti, ma nella sua capacità di integrarsi nel tessuto civile e solidale di una città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stramilano: 50.000 corridori a Milano tra sport e solidarietà

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