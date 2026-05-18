In Brianza il Museo autism friendly | visite senza barriere anche per le persone autistiche

In Brianza, i Musei civici di Monza sono diventati un esempio di accessibilità, offrendo visite senza barriere architettoniche, cognitive e sensoriali. Dopo aver già garantito l’accesso a persone non vedenti e con deficit cognitivi, ora si sono aperti anche a persone autistiche. L’obiettivo è permettere a tutti di fruire dell’arte e del patrimonio senza ostacoli di natura fisica o sensoriale, rendendo il museo un luogo più inclusivo per diverse esigenze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui