In Brianza il Museo autism friendly | visite senza barriere anche per le persone autistiche

Da monzatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Brianza, i Musei civici di Monza sono diventati un esempio di accessibilità, offrendo visite senza barriere architettoniche, cognitive e sensoriali. Dopo aver già garantito l’accesso a persone non vedenti e con deficit cognitivi, ora si sono aperti anche a persone autistiche. L’obiettivo è permettere a tutti di fruire dell’arte e del patrimonio senza ostacoli di natura fisica o sensoriale, rendendo il museo un luogo più inclusivo per diverse esigenze.

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L’arte e il bello alla portata di tutti, senza barriere architettoniche, cognitive e sensoriali. Succede a Monza, ai Musei civici, che dopo aver vantato il primato di essere un museo accessibile e fruibile alle persone non vedenti e con deficit cognitivi, adesso diventa anche un museo autism. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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