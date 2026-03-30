Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. In questa occasione, presso le sale UCI Cinemas di Torino, sono previste proiezioni dedicate ai bambini con bisogni speciali, in particolare del film Super Mario Galaxy - Il Film. Le proiezioni si svolgeranno nelle sale di Lingotto e Moncalieri. La programmazione mira a offrire un’occasione di visione accessibile e inclusiva.

Le iniziative si svolgono presso UCI Cinemas Torino Lingotto e Moncalieri, con l’obiettivo di offrire un’esperienza cinematografica accessibile anche a spettatori con disturbi dello spettro autistico. Le proiezioni autism friendly prevedono condizioni adattate, tra cui luci soffuse, volume ridotto e un ambiente più accogliente. Prosegue anche la rassegna Kids Club dedicata alle famiglie, proposta in versione autism friendly. I nuovi appuntamenti sono previsti la domenica mattina, con possibilità anche il sabato mattina nella sede Lingotto. In programma: il 5 aprile Zootropolis 2 e il 12 aprile Elio. L’iniziativa rientra nelle attività promosse da UCI Cinemas per favorire l’inclusione e rendere il cinema uno spazio accessibile a tutti, attraverso modalità di visione più adatte alle diverse esigenze del pubblico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: all'UCI Cinemas di Torino proiezioni autism friendly, le date

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