Parma nasce uno spazio Autism Friendly all’Oltre Lab

Oggi alle 17.30 viene inaugurata all’Oltre Lab in Piazzale Bertozzi una nuova area Autism Friendly. Lo spazio, accessibile in modo permanente, è stato realizzato con l’obiettivo di creare un ambiente più adatto alle persone autistiche, adottando criteri che riducono le barriere sensoriali e comunicative. La struttura si trova all’interno di un centro situato nel centro cittadino e sarà aperta al pubblico.

Verrà inaugurata oggi, sabato 18 aprile alle ore 17.30, all’Oltre Lab in Piazzale Bertozzi, la nuova area Autism Friendly: uno spazio permanente progettato per rispondere alle esigenze delle persone autistiche, realizzato secondo criteri specifici per ridurre le barriere sensoriali e comunicative.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate “Ciak, si include!”: al Cine-Teatro Imperia di Monreale la rassegna cinematografica autism friendlyA due giorni dalla prima proiezione, cresce l’attesa per “Ciak, si include!”, la rassegna cinematografica Autism Friendly promossa dalla Comunità... Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: all'UCI Cinemas di Torino proiezioni autism friendly, le dateLe iniziative si svolgono presso UCI Cinemas Torino Lingotto e Moncalieri, con l’obiettivo di offrire un’esperienza cinematografica accessibile anche...