Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia stradale di Arezzo mentre si trovavano a bordo di un'auto. Durante un controllo, sono state trovate diverse sostanze stupefacenti, tra cui una che agisce come stimolo sul sistema nervoso e altre droghe di vario tipo. I fermati sono stati portati in questura e accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato al sequestro della merce e all’arresto dei due uomini.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Due uomini sono stati arrestati dalla Polizia stradale di Arezzo: sono stati trovati in possesso di droghe di vario tipo tra cui una sostanza che agisce come stimolo sul sistema nervoso. Arrestati un 39enne e un 52enne, per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati e controllati nell'area di parcheggio Crocina, lungo la carreggiata sud dell'Autostrada del Sole. Erano a bordo di un'auto con targa estera e si sono subito mostrati nervosi, tanto da indurre gli agenti a eseguire una perquisizione personale e del veicolo. E dentro al vano bagagli, sotto alla moquette di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In auto con ecstasy e Nps: due arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

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