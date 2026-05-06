Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti | un anno e sei mesi di reclusione per un 42enne

Durante un normale controllo di routine nel territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un uomo di 42 anni a Baiano. Dopo l’accurata perquisizione, sono stati trovati e sequestrati alcuni sospetti oggetti. In seguito agli accertamenti, il 42enne è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il procedimento giudiziario ha portato a una condanna a un anno e sei mesi di reclusione.

A Baiano, nel corso di un controllo sul territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato un uomo di 42 anni. L’attenzione dei militari è stata attirata da alcuni movimenti ritenuti sospetti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava tentando di cedere una modesta quantità di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it MARSEILLE : La police peut-elle reprendre les cités Notizie correlate Detenzione ai fini di spaccio: 42enne in arrestoTempo di lettura: < 1 minutoContinua incessante l’azione di prevenzione e repressione nel contrasto alle attività illecite legate all’uso e allo... Mirabella Eclano, task force dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio e detenzione di sostanze stupefacentiI militari della locale Stazione e quelli dell’Aliquota Radiomobile hanno complessivamente controllato più di quaranta persone, dodici delle quali... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Droga nascosta nel contenitore della sorpresa degli ovetti di cioccolato e in casa: la Polizia di Stato arresta un uomo per detenzione ai fini di spaccio di 2 chili e mezzo di cocaina - Questura di Ancona | Polizia di Stato - Polizia di Stato; ASCOLI, ARRESTATO UN 58ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI; I poliziotti seguono il 'giro' dei clienti e arrestano un 22enne: gli trovano il 'tesoro' di cocaina e hashish; Monte Cremasco: denunciato un 19enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ingiusta detenzione: fatti penali e prova di dolo o colpa grave CassazioneLa Cassazione chiarisce che, nel giudizio per ingiusta detenzione, i fatti del processo penale rilevano per accertare dolo o colpa grave. diritto.it SPACCIO DI COCAINA, C.S. LASCIA POGGIOREALE E VA AI DOMICILIARIUn uomo di 41 anni originario di Ischia, arrestato con l’accusa di detenzione di cocaina ai fini di spaccio, ha lasciato il carcere di Poggioreale per essere posto agli arresti domiciliari su decision ... isolaverdetv.com La detenzione dei due attivisti fermati durante la missione della Global Sumud Flotilla è stata ulteriormente prorogata fino all’11 maggio. Il tribunale israeliano di Ashkelon ha disposto l’estensione della custodia cautelare per il brasiliano Thiago Ávila e il cittadi - facebook.com facebook I due attivisti della Flotilla che sono stati arrestati da Israele stanno subendo abusi psicologici, minacce di morte e sono sottoposti a cattive condizioni di detenzione: è la denuncia che arriva dai legali di Adalah, l'organizzazione per la difesa dei diritti nella mino x.com