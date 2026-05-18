Ieri sera, circa cinquemila persone si sono radunate in piazza Grande per partecipare a ’Modena Unita’, un evento organizzato dal Comune in risposta alla recente tragedia che ha colpito la città. Il sindaco ha espresso il suo pensiero, affermando che il senso civico ha contribuito a salvare vite e che le paure devono essere affrontate insieme. La manifestazione si è svolta in un clima di solidarietà e partecipazione, riunendo cittadini di diverse età.

Cinquemila persone hanno affollato ieri sera piazza Grande in occasione di ’Modena Unita’, il presidio promosso dal Comune all’indomani della tragedia che ha colpito la città. Una partecipazione commossa e composta, tra cittadini modenesi e persone arrivate anche da fuori provincia, per esprimere vicinanza ai feriti e a una comunità scossa. A segnare la manifestazione è stato soprattutto il silenzio: nessuno slogan, nessuna bandiera. Tra i partecipanti, c’è anche chi ogni giorno percorre il tratto di via Emilia centro in cui è avvenuto l’attacco. "Ritrovarci insieme è importante perché le paure si combattono insieme – ha detto il sindaco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In 5mila in piazza Grande. Il messaggio del sindaco: "Il senso civico ha salvato vite. Le paure si combattono insieme"

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