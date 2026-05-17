Il sindaco Mezzetti chiama i modenesi | Insieme in Piazza Grande contro l' odio

Il sindaco ha invitato i cittadini a radunarsi alle 19 in Piazza Grande. Ha chiesto loro di partecipare a un appuntamento collettivo per manifestare solidarietà e vicinanza. L’obiettivo è creare un momento di unità e sostegno pubblico. La richiesta è rivolta a tutti i residenti, senza indicare modalità specifiche di partecipazione. La chiamata si inserisce in un’iniziativa volta a contrastare l’odio e a rafforzare il senso di comunità.

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