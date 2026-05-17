Il sindaco Mezzetti chiama i modenesi | Insieme in Piazza Grande contro l' odio
Il sindaco ha invitato i cittadini a radunarsi alle 19 in Piazza Grande. Ha chiesto loro di partecipare a un appuntamento collettivo per manifestare solidarietà e vicinanza. L’obiettivo è creare un momento di unità e sostegno pubblico. La richiesta è rivolta a tutti i residenti, senza indicare modalità specifiche di partecipazione. La chiamata si inserisce in un’iniziativa volta a contrastare l’odio e a rafforzare il senso di comunità.
“Vi invito a venire alle 19 in piazza grande, uniamoci in un grande abbraccio collettivo, Modena ne ha bisogno”. Di fronte al drammatico atto di violenza che ha scosso profondamente la comunità di Modena, le istituzioni e la cittadinanza sono chiamate a rispondere con fermezza, respingendo ogni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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