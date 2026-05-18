In 400 mila per la parata scudetto dell’Inter la cronaca di una festa indimenticabile | i cori gli sfottò e gli striscioni

Circa 400 mila persone si sono radunate per seguire la parata organizzata in occasione della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. La giornata è stata caratterizzata da cori, sfottò e striscioni esposti lungo il percorso. La festa ha coinvolto i tifosi, che hanno manifestato entusiasmo e passione, creando un’atmosfera vivace e colorata. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi, con una partecipazione numerosa che ha sottolineato l’attaccamento dei supporter alla squadra.

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