In 400 mila per la parata scudetto dell’Inter la cronaca di una festa indimenticabile | i cori gli sfottò e gli striscioni

Da calcionews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 400 mila persone si sono radunate per seguire la parata organizzata in occasione della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. La giornata è stata caratterizzata da cori, sfottò e striscioni esposti lungo il percorso. La festa ha coinvolto i tifosi, che hanno manifestato entusiasmo e passione, creando un’atmosfera vivace e colorata. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi, con una partecipazione numerosa che ha sottolineato l’attaccamento dei supporter alla squadra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Cagliari è matematicamente salvo! Il 2-1 contro il Torino vale la permanenza in Serie A per la squadra di Pisacane Diretta gol Serie A LIVE: il Cagliari batte il Torino ed è matematicamente salvo, clamoroso sorpasso e controsorpasso tra Cremonese e Lecce! Italiaa la vittoria di Atalanta Bologna: «Questa squadra ha dei valori, mi dispiace sentire certe critiche. Futuro? Servirà valutare ogni aspetto» Caos sostituzione per Neymar: clamoroso in Brasile, pasticcio del quarto uomo e giallo per proteste! La ricostruzione di quanto successo – VIDEO Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

in 400 mila per la parata scudetto dell8217inter la cronaca di una festa indimenticabile i cori gli sfott242 e gli striscioni
© Calcionews24.com - In 400 mila per la parata scudetto dell’Inter, la cronaca di una festa indimenticabile: i cori, gli sfottò e gli striscioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Marotta durante la festa Scudetto dell’Inter: «Dobbiamo continuare con questa squadra. Qualcosa di indimenticabile»di Paolo MoramarcoMarotta durante la festa Scudetto dell’Inter ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Inter TV.

Leggi anche: Scudetto Inter, la grande festa nerazzurra: gli eroi del ‘doblete’ in parata. Il bus scoperto verso il Duomo scortato da 400mila tifosi

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web