In 400 mila per la parata scudetto dell’Inter la cronaca di una festa indimenticabile | i cori gli sfottò e gli striscioni
Circa 400 mila persone si sono radunate per seguire la parata organizzata in occasione della vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. La giornata è stata caratterizzata da cori, sfottò e striscioni esposti lungo il percorso. La festa ha coinvolto i tifosi, che hanno manifestato entusiasmo e passione, creando un’atmosfera vivace e colorata. La manifestazione si è svolta senza incidenti significativi, con una partecipazione numerosa che ha sottolineato l’attaccamento dei supporter alla squadra.
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Brutta fine per la squadra che ha passato la domenica sul sito webcam.duomodimilano x.com
Milano da Scrocco. Tananai · Ho Fatto Un Sogno. Sono attesi più di 400 mila tifosi per festeggiare l’Inter questa sera in Piazza Duomo #MilanodaScrocco #Milano #Inter #Scudetto @inter - Facebook facebook
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