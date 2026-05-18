Durante la festa per lo scudetto dell’Inter, un rappresentante del club ha pronunciato alcune parole rivolte ai presenti, sottolineando l’importanza di mantenere questa formazione. In un breve intervento trasmesso da Inter TV, ha affermato che bisogna proseguire con questa squadra. La dichiarazione è stata fatta nel contesto dell’evento celebrativo, con il rappresentante che ha espresso l’intenzione di continuare su questa strada. La festa ha visto la partecipazione di numerosi tifosi e membri del club.

di Paolo Moramarco Marotta durante la festa Scudetto dell’Inter ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Inter TV. Le parole del presidente nerazzurro. Nel corso dei festeggiamenti in Piazza Duomo per lo Scudetto e la Coppa Italia, Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha commentato con entusiasmo l’atmosfera e i successi della stagione ai microfoni di Inter TV. Un momento di gioia che, secondo il dirigente, ripaga gli sforzi di tutto il club, dai giocatori alla dirigenza. FESTA INDIMENTICABILE – «È qualcosa di indimenticabile, una scenografia unica al mondo. Ce la stiamo godendo tutta perché è una festa che rimarrà nella memoria di chi è qui». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta durante la festa Scudetto dell’Inter: «Dobbiamo continuare con questa squadra. Qualcosa di indimenticabile»

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Rondo spotted durante i festeggiamenti scudetto ldellInter

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