Durante Vinitaly 2026, un deputato di Fratelli d’Italia ha sottolineato il ruolo del Primitivo di Manduria come simbolo dell’eccellenza pugliese nel settore vitivinicolo italiano. L’intervento, fatto nel contesto della fiera di Verona, ha riguardato il valore del comparto vinicolo nazionale, senza ulteriori dettagli o commenti. La manifestazione si conferma come punto di riferimento per il settore enologico italiano.

Tarantini Time Quotidiano Intervento sul valore del comparto vitivinicolo italiano durante Vinitaly, dove da Verona è arrivata la dichiarazione del deputato di Fratelli d’Italia Dario Iaia. “È un onore essere presente a Vinitaly, un evento che celebra non solo il vino italiano, ma anche il lavoro instancabile dei viticoltori. Tra queste eccellenze, il Primitivo di Manduria spicca come un vero e proprio tesoro del nostro territorio, simbolo di tradizione, passione e qualità. La Puglia è una terra di vini straordinari che spaziano dai rossi intensi ai bianchi freschi, ognuno con la propria unicità e carattere distintivo. I vini pugliesi non solo riflettono il nostro terroir, ma raccontano anche la storia e la cultura di un popolo che ha sempre messo la propria passione nel lavoro agricolo”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Vinitaly 2026, Iaia (FdI): “Primitivo di Manduria simbolo dell’eccellenza pugliese”

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