Confcommercio | Sempre più imprenditori anziani il 16,8% è over 70

Nel tessuto economico di Padova, le piccole e medie imprese costituiscono la maggior parte delle attività. Un dato che si riscontra anche tra gli imprenditori: il 16,8% di loro ha più di 70 anni. Questa percentuale riflette un aumento della presenza di imprenditori anziani nel settore, evidenziando una tendenza crescente tra coloro che guidano le aziende locali.

Il tessuto economico padovano è composto in gran parte da piccole e medie imprese, «peccato che a guidarle siano imprenditori sempre più anziani». È questa la riflessione di Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto e Padova. Si tratta di «un fattore che sta diventando fondamentale per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Imprenditori sempre più anziani, ad Arezzo il 39,7% sono over 60Arezzo, 19 gennaio 2026 – La Toscana è una regione a forte vocazione imprenditoriale, caratterizzata da un tessuto di piccole e medie imprese diffuso...

Energia sempre più cara per il terziario: Confcommercio chiede riforme strutturaliSecondo i dati 2025 le bollette restano molto più alte rispetto al periodo pre-pandemia.

Temi più discussi: Confcommercio: Sempre più imprenditori anziani. A Padova il 18,88% ha più di 70 anni; Il Futuro è un’impresa: torna il Premio Giovani Imprenditori di Confcommercio Pisa; TERZIARIO VICENTINO: LE IMPRESE SI STRUTTURANO E RIMANE FORTE IL LEGAME CON IL TERRITORIO; Nomine: Jin Shubin è il presidente del nuovo gruppo italo-cinese di Confcommercio.

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I dati di Confcommercio Sud Sardegna: le serrande del territorio non si abbassano nonostante le difficoltà economiche - facebook.com facebook