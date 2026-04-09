Il Comune rinegozia i suoi mutui calcolato un risparmio di oltre 700mila euro

Il Comune ha deciso di rinegoziare i mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti, approvando la nuova convenzione. La rinegoziazione comporta un risparmio di oltre 700 mila euro sul debito residuo. La modifica è stata approvata dal commissario straordinario, Piero Mattei, che ha firmato l’accordo ufficiale. Questa operazione mira a ottimizzare la gestione finanziaria dell’ente locale.

Il commissario straordinario Piero Mattei ha approvato la rinegoziazione del debito residuo dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in ammortamento al 1° gennaio 2026. L’operazione si inserisce nel quadro delle opportunità offerte dalla normativa vigente e dalle recenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Il Comune confida di intascare 700mila euro dalle contravvenzioniE' la somma prevista dall'Ente nell'ambito della definizione della destinazione dei proventi delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada Il... Capitali illeciti, sequestrati oltre 700mila euro a pluripregiudicatoNei confronti dell'uomo già denunce e condanne usura, falsificazione, ricettazione, estorsione, lesioni personali, sequestro di persona, violenza... Argomenti più discussi: 69 mutui dal 2001, debito residuo da 14 milioni: il Comune rinegozia per avere più liquidità; Altro immobile, altri guadagni per pochi. E la svolta urbanistica? La denuncia di Sinistra Progetto Comune: Rinegoziare; Il Comune di Aprilia rinegozia 69 mutui (valore 23 milioni di euro). Ecco cosa comporterà per la città; Il Comune di Aprilia ha valutato soluzioni meno onerose?. “Il Comune di Aprilia ha valutato soluzioni meno onerose" Leggi qui: https://www.studio93.it/aprilia-il-comune-rinegozia-69-mutui-conviene-davvero - facebook.com facebook