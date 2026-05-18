Imperia vento scuote il tetto | i vigili del fuoco rimuovono le tegole

A Imperia, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che il vento ha sollevato le tegole di un edificio in via Andreoli. Per mettere in sicurezza la struttura, hanno rimosso le parti pericolanti e chiuso l’area circostante. Durante l’operazione, i passanti sono stati tenuti lontano per evitare rischi di caduta di materiali. L’intervento si è svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza, garantendo l’incolumità delle persone nelle vicinanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui