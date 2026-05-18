Imperia vento scuote il tetto | i vigili del fuoco rimuovono le tegole
A Imperia, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che il vento ha sollevato le tegole di un edificio in via Andreoli. Per mettere in sicurezza la struttura, hanno rimosso le parti pericolanti e chiuso l’area circostante. Durante l’operazione, i passanti sono stati tenuti lontano per evitare rischi di caduta di materiali. L’intervento si è svolto nel rispetto delle procedure di sicurezza, garantendo l’incolumità delle persone nelle vicinanze.
?? Punti chiave Come hanno operato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'edificio? Quali rischi concreti correvano i passanti in via Andreoli durante l'intervento? Perché il vento ha compromesso proprio la stabilità di quel tetto? Chi dovrà verificare lo stato delle altre copertine nella zona??? In Breve Intervento notturno del 17 maggio in via Andreoli tramite autoscala dei vigili del fuoco. Forti raffiche di vento nei giorni precedenti hanno causato il dissesto strutturale. Ri . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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