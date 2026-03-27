Nella giornata di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti 170 volte in tutta la regione per alberi caduti e tegole staccate dal vento. Un asilo è stato chiuso a causa dei danni subiti, mentre in piazza De Ferrari, durante il mercatino di Pasqua, diversi gazebo sono stati danneggiati dalle raffiche che hanno superato i 100 chilometri orari. La notte è stata caratterizzata da un’attività continua dei soccorritori.

Una nuova notte di lavoro incessante per i vigili del fuoco in Liguria a causa delle raffiche di vento forte che non danno tregua. Dalla serata di ieri sono continuati gli interventi per rami caduti, tetti scoperchiati e strutture instabili. A Genova, zona Marassi, delle tegole di ardesia si sono staccate dal tetto di un asilo in viale Centurione Bracelli, motivo per cui la polizia locale ha bloccato il traffico dall’intersezione con via Fereggiano fino all'angolo con passo Bracelli. In piazza De Ferrari, dove è in corso il mercatino di Pasqua, diversi gazebo sono stati danneggiati dal vento mentre sono decine le segnalazioni di rami caduti in strada. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, 170 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore per alberi caduti e tegole strappate dalla furia del vento, chiuso un asilo

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