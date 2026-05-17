Caneschi e Donati | Immobile del Comune abbandonato e mai recuperato perché?

Negli ultimi anni, sono state presentate diverse interrogazioni riguardo a un immobile comunale abbandonato e mai recuperato. Si chiede perché questo patrimonio rimanga inattivo e non venga valorizzato dal Comune di Arezzo. Le richieste si sono concentrate sulla necessità di recuperare gli immobili in caso di concessioni scadute o di inadempienze contrattuali, evidenziando l’interesse pubblico per la gestione e il riutilizzo degli spazi inutilizzati. La questione rimane aperta senza risposte definitive sulla destinazione futura dell’edificio.

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