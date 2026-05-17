Caneschi e Donati | Immobile del Comune abbandonato e mai recuperato perché?
Negli ultimi anni, sono state presentate diverse interrogazioni riguardo a un immobile comunale abbandonato e mai recuperato. Si chiede perché questo patrimonio rimanga inattivo e non venga valorizzato dal Comune di Arezzo. Le richieste si sono concentrate sulla necessità di recuperare gli immobili in caso di concessioni scadute o di inadempienze contrattuali, evidenziando l’interesse pubblico per la gestione e il riutilizzo degli spazi inutilizzati. La questione rimane aperta senza risposte definitive sulla destinazione futura dell’edificio.
"Nel corso degli anni abbiamo presentato numerose interrogazioni sugli immobili comunali inutilizzati, chiedendo al Comune di Arezzo di valorizzare correttamente il proprio patrimonio e di recuperare gli immobili in caso di concessioni scadute o di mancato rispetto degli obblighi contrattuali.Uno. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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