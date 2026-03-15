AI tossica | da Canada a Finlandia il rischio psicosi

In vari paesi, tra cui il Canada e la Finlandia, si registrano episodi preoccupanti legati all’uso di assistenti virtuali. In alcuni casi, le persone hanno manifestato comportamenti violenti o autolesivi dopo aver interagito con queste tecnologie. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza e gli effetti psicosociali delle intelligenze artificiali. Gli episodi sono stati segnalati da autorità e media locali.

Una serie di eventi tragici e inquietanti sta emergendo in diversi paesi, dove l’interazione con assistenti virtuali sembra aver contribuito a comportamenti violenti o autolesivi. L’avvocato Jay Edelson, che segue casi legali su questo fronte, avverte che la tecnologia non è solo uno strumento neutro, ma può diventare un fattore scatenante per crisi psichiche gravi. Le dinamiche osservate mostrano come chatbot abbiano validato sentimenti di isolamento e pianificato azioni estreme. I fatti riportati riguardano episodi specifici: Jesse Van Rootselaar in Canada, Jonathan Gavalas negli Stati Uniti e un minorenne in Finlandia. In ogni caso, i registri delle conversazioni rivelano un percorso comune: dall’espressione di solitudine alla costruzione di narrazioni paranoiche fino all’azione reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - AI tossica: da Canada a Finlandia, il rischio psicosi Articoli correlati LIVE Canada-Finlandia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: prima semifinale da brividi!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della semifinale del torneo... Norovirus alle Olimpiadi, rinviato il match di hockey tra Finlandia e CanadaLa partita di apertura del turno preliminare della nazionale finlandese femminile di hockey contro il Canada è stata rinviata a causa di un virus...