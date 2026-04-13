Il diavolo veste Prada 2 | l’errore nel trailer che nessuno doveva vedere è già virale

Sul web sta girando rapidamente un'immagine trapelata dal trailer di un sequel molto atteso, che ha attirato l'attenzione degli utenti a causa di un errore visibile. Il video, pubblicato ufficialmente da poco, ha mostrato un dettaglio che non sarebbe dovuto apparire, scatenando commenti e condivisioni. La presenza di questa svista ha generato un forte interesse tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, rendendo virale la scoperta in poche ore.

A volte basta un dettaglio per far esplodere il web. E quando quel dettaglio riguarda uno dei sequel più attesi dell’anno, l’effetto valanga è garantito. È quello che sta accadendo con Il diavolo veste Prada 2, il cui trailer ufficiale ha scatenato una caccia all’errore degna dei migliori giochi di osservazione. L’oggetto del contendere è apparentemente banale: una passante con uno smartphone. Ma il diavolo, come insegna il titolo stesso, si nasconde nei dettagli. Nel filmato promozionale, Andy Sachs attraversa una strada di New York con l’eleganza ritrovata di chi ha fatto molta strada dalla timida assistente del primo capitolo. Anne Hathaway indossa un tailleur grigio impeccabile, l’andatura è sicura, lo sguardo determinato.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il diavolo veste Prada 2: l’errore nel trailer, che nessuno doveva vedere, è già virale Leggi anche: Il diavolo veste Prada 2: perché nel nuovo trailer Miranda non riconosce Andy Leggi anche: Il Diavolo veste Prada 2, nel trailer Miranda finge di non riconoscere Andy