Nel cuore del Sannio si trova Castelpetroso, un paese con circa 1.500 abitanti in provincia di Isernia. Tra le sue attrazioni più note ci sono il Santuario dell’Addolorata, che richiama visitatori e fedeli. Le immagini mostrano l’edificio religioso e il paesaggio circostante, offrendo uno sguardo sulla cultura e l’architettura locali. La zona è spesso frequentata per eventi religiosi e pellegrinaggi durante l’anno.

Castelpetroso è un piccolo paese di circa 1.500 abitanti in provincia di Isernia ove ci si reca soprattutto per imbattersi in una immagine da sogno: la Basilica Minore dell’Addolorata sembra un castello incantato, come quello delle fiabe, e invece è una delle immagini sacre simbolo del Molise. Siamo tra le valli di Bojano e Carpinone, e qui lei svetta alta, magicamente, affascinando chiunque la ammiri. Le guglie si lanciano al cielo e donano all’edificio un’aura fiabesca; intorno il verde, la rigogliosa natura tipica dell’entroterra molisano. La sua storia ebbe inizio il 22 marzo 1888, quando per la prima volta la Vergine Maria apparve a due contadine del luogo mentre cercavano una pecorella smarrita.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso

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