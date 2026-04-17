Milan Modric premiato a Milanello come miglior giocatore croato per il 13^ anno di fila

Il centrocampista del Milan Luka Modric è stato riconosciuto come il miglior giocatore croato per il tredicesimo anno consecutivo. La premiazione si è svolta a Milanello, centro sportivo del club, dove è stato consegnato il riconoscimento. Modric, protagonista in campo anche in questa stagione, ha ricevuto il premio in presenza di rappresentanti sportivi e tifosi. L’evento ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio croato e internazionale.

Uno degli assoluti protagonisti della stagione rossonera è senza dubbi Luka Modric. Il croato è arrivato questa estate a parametro zero dal Real Madrid in punta di piedi, ma dopo poco tempo è diventato uno dei leader e dei simboli del nuovo Milan targato Massimiliano Allegri. All'età di 40 anni, il Pallone d'Oro del 2018 ha preso per mano il Diavolo e l'ha quasi riportato in paradiso. Anche se non vincerà nessun trofeo al primo anno, il ritorno in Champions League potrebbe chiudere un anno più che positivo. A conferma dell'ottima stagione disputata dal croato, l'ennesima riconoscenza al genio ex 'Blancos'. Come riferito da 'Sky Sport', oggi a Milanello Luka Modric è stato premiato come il miglior giocatore croato dell'anno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Modric premiato a Milanello come miglior giocatore croato per il 13^ anno di fila Notizie correlate Cassano: “Il miglior giocatore del Milan? Nessun dubbio, Modric”. Sulle altre big …Antonio Cassano, ex attaccante, in Serie A, anche del Milan per 18 mesi (gennaio 2011-giugno 2012, con 8 gol e 16 assist in 40 presenze e un palmarès... Vernazza: “Modric miglior giocatore del campionato. Rimarrà al Milan, a meno che …”Certo, magari i ritmi bassi del calcio italiano agevolano il 40enne Modric, ma bisogna pur sempre considerare come la Serie A, per Vernazza, resti... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La figlia di Modric fa gioire il Milan Women Under 13: battuta la Juve in finale; Milan, premio per Modric e compagni: Allegri annulla l'allenamento pomeridiano; Mercato Milan: idea Valdepeñas per la difesa. C'è ottimismo per il rinnovo di Modric; FC 26, arriva la squadra della stagione di Serie A: presenti 5 rossoneri. Modric il migliore del campionato. MN - Modric premiato a Milanello dall'ex rossonero Dario Simic come miglior giocatore croato dell'annoAnche oggi il Milan ha lavorato con serietà in vista dell'importante trasferta di domenica contro il Verona. A Milanello sanno tutti quanto è importante la sfida del ... milannews.it Modric e il Milan, tre ostacoli per il rinnovo: il punto sulla trattativaLuka Modric ha conquistato il Milan in pochi mesi. Il centrocampista croato, arrivato da svincolato nella scorsa estate, rappresenta uno dei pilastri ... spaziomilan.it Modric, l’ultimo giro di valzer al Milan I tifosi sognano: vedere Modric alzare un trofeo con la fascia al braccio sarebbe la chiusura perfetta di un cerchio magico... - facebook.com facebook Time Machine Piatek decisivo al Bentegodi: rivivi con noi Hellas Verona-Milan del settembre 2019 x.com