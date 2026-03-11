Il giornalista sportivo Sebastiano Vernazza ha commentato la situazione di Luka Modric, centrocampista del Milan. Secondo Vernazza, Modric è considerato il miglior giocatore del campionato. Ha inoltre affermato che il calciatore rimarrà nel club, a meno che non ci siano offerte o decisioni diverse da parte del giocatore o della società.

Certo, magari i ritmi bassi del calcio italiano agevolano il 40enne Modric, ma bisogna pur sempre considerare come la Serie A, per Vernazza, resti "un torneo complicato, per intrecci e ingolfamenti tattici, che si creano, specie a centrocampo". E nonostante questo, Modric è "quasi sempre uscito palla al piede da qualsiasi ingorgo, ha sbagliato pochissimi passaggi". E quando è capitato, il pubblico rossonero lo ha addirittura applaudito, come soltanto a pochi eletti rossoneri del passato come Nils Liedholm e Gianni Rivera era successo. Ma cosa farà Modric nella prossima stagione? Continuerà a giocare nel Milan? Va ricordato come il centrocampista croato abbia in mano un'opzione di rinnovo automatico del suo contratto fino al 30 giugno 2027 soltanto da esercitare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vernazza: “Modric miglior giocatore del campionato. Rimarrà al Milan, a meno che …”

Articoli correlati

Milan, Toni non ha dubbi: “Modric il miglior acquisto del 2025, ecco la motivazione”Durante l'ultima puntata dell'anno del podcast di Aura Sport chiamato 'Cose Scomode', i vari ospiti hanno voluto analizzare l'anno solare delle...

Milan, Jashari prima del Como: “Sarà una bella partita. Modric? Giocatore fantastico”Ardon Jashari, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle...

Tutto quello che riguarda Vernazza Modric miglior giocatore del...

Argomenti discussi: FUORICLASS­E SENZA TEMPO MODRIC SI È PRESO IL MILAN E TUTTI VOGLIONO CHE RESTI.

Milan, Modric eletto giocatore del mese di ottobre: il campione croato non smette di stupireAttraverso il proprio profilo Instagram, il Milan ha comunicato che i tifosi hanno scelto Luka Modric come miglior giocatore rossonero del mese di ottobre. Il campione croato ha avuto la meglio su ... calciomercato.com

Toni come Frey: Modric miglior acquisto del 2025. In Serie A gioca con la sigaretta in boccaNell’ultima puntata dell’anno del podcast Cose Scomode di Aura Sport, si è tirata una linea sull’anno calcistico che sta per chiudersi, passando in rassegna squadre, protagonisti e operazioni di ... tuttomercatoweb.com