Tutti in sella alle due ruote C’è il Memorial Mori

Domenica si terrà la quarta edizione del Memorial Rossano Mori, un evento ciclistico che vede la collaborazione tra il Comune, l’Usd Montecarlo Ciclismo, la Federazione ciclistica italiana e i relativi comitati regionali e provinciali, oltre a Bici in Comune. L’appuntamento, che si svolge su strada, coinvolge diversi atleti e appassionati delle due ruote. La manifestazione si svolge in una giornata dedicata al ciclismo, con partenza e arrivo programmati in una località della zona.

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Domenica si disputerà la IVª edizione del Memorial Rossano Mori. Un appuntamento in collaborazione tra Comune, Usd Montecarlo Ciclismo e Federazione ciclistica italiana - Comitati regionale e provinciale e Bici in Comune. Quest’anno il Memorial è valido anche per tre maglie del campionato provinciale e precisamente Esordienti primo anno (13 anni), Esordienti secondo anno (14) e Allievi (15-16 anni). In località La Barca di Gallicano è collocato il traguardo volante Memorial Moreno Vergamini. Invece in località La Costa di Castelnuovo c’è il Gran Premio della montagna Memorial Giuseppe Tagliasacchi. La corsa ciclistica sarà preceduta sabato 16 maggio dall’evento "Gioco ciclismo", in svolgimento dalle 17 alle 20 agli impianti sportivi di Piazza dei Bersaglieri, promossa dalla Commissione Promozione del Comitato regionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutti in sella alle due ruote. C’è il Memorial “Mori“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Domenica in sella alle due ruote. Ciclostorica sulle vie di BennatiSi è svolta ieri la prima delle due giornate ciclistiche organizzate a Castiglion Fiorentino: al ciclodromo di Montecchio Vesponi è scattato il 23°... Scontro auto-moto in Garfagnana: muore un uomo di 47 anni in sella alle due ruoteGALLICANO – Tragedia nel pomeriggio lungo la strada Fondovalle, nel cuore della Garfagnana, dove un motociclista di 47 anni ha perso la vita in un... Temi più discussi: Tutti in sella alle due ruote. C’è il Memorial Mori; Domenica tutti in sella, torna Bicincittà; Imola bike day; San Marco Shortfit Allroad, la sella per tutti. La nostra prova. Bakari Sako, 35 anni, maliano che si svegliava alle 5 per andare a lavorare, massacrato da 3 tizi (2 minorenni) perché gli girava così. Fate tutti i decreti sicurezza che vi pare, inasprite le pene voi che alle 5 non vi siete mai alzati. Vi manca la cultura per capire x.com Borse preferite per sella, briglia e stivale/casco? reddit Tutti in sella: destinazione futuroSi terrà sabato la quinta edizione di ‘Bici in Prato’, la manifestazione sportiva dedicata alla mobilità sostenibile. L’iniziativa compie un anno e stavolta vedrà la collaborazione fra i Comuni di ... lanazione.it Tutti in sella, parte la Bicipolitana per IdiceInaugurato il nuovo tratto fra il capoluogo e l’ultima frazione alle porte di Ozzano con l’obiettivo di favorire gli spostamenti quotidiani Importante taglio del nastro, con pedalata annessa, ieri ... ilrestodelcarlino.it