Monte Bibele un tesoro da valorizzare
L’area archeologica di Monte Bibele è al centro di una discussione sulla sua valorizzazione. La consigliera di opposizione di un partito di centrodestra a Monterenzio ha espresso pubblicamente questa posizione. La sua dichiarazione si riferisce alla necessità di intervenire sul sito per migliorare la sua fruibilità e tutela. La zona di interesse si trova in una regione nota per il patrimonio storico e archeologico. La questione riguarda principalmente le modalità di intervento e le risorse da destinare.
L’area archeologica di Monte Bibele merita valorizzazione. Queste le parole della consigliera di opposizione FdI a Monterenzio, Elena Dall’Aglio (nella foto). "Si parla di un’area che, prima dell’inaugurazione, è stata studiata per più di cinquant’anni – attacca la minoranza –. Il Comune che progetti ha per valorizzare detta area? All’interno del Dup 20262028 il Comune si prefigge come obiettivo quello di promuovere la conoscenza e la visita del Museo Fantini e del Parco Archeologico di Monte Bibele, mettendo a regime la gestione delle infrastrutture che in questo momento registrano una criticità di gestione. Come si traduce in pratica l’obiettivo?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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