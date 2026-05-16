Monte Bibele un tesoro da valorizzare

L’area archeologica di Monte Bibele è al centro di una discussione sulla sua valorizzazione. La consigliera di opposizione di un partito di centrodestra a Monterenzio ha espresso pubblicamente questa posizione. La sua dichiarazione si riferisce alla necessità di intervenire sul sito per migliorare la sua fruibilità e tutela. La zona di interesse si trova in una regione nota per il patrimonio storico e archeologico. La questione riguarda principalmente le modalità di intervento e le risorse da destinare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’area archeologica di Monte Bibele merita valorizzazione. Queste le parole della consigliera di opposizione FdI a Monterenzio, Elena Dall’Aglio (nella foto). "Si parla di un’area che, prima dell’inaugurazione, è stata studiata per più di cinquant’anni – attacca la minoranza –. Il Comune che progetti ha per valorizzare detta area? All’interno del Dup 20262028 il Comune si prefigge come obiettivo quello di promuovere la conoscenza e la visita del Museo Fantini e del Parco Archeologico di Monte Bibele, mettendo a regime la gestione delle infrastrutture che in questo momento registrano una criticità di gestione. Come si traduce in pratica l’obiettivo?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Monte Bibele, un tesoro da valorizzare" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maradona, il tesoro da valorizzare: Corbo pungola De Laurentiis sul futuroMaradona, il tesoro da valorizzare: Corbo pungola De Laurentiis sul futuro"> Il Maradona non è solo uno stadio, ma un simbolo identitario e culturale... Primavera sul Monte Baldo con "caccia al tesoro" botanicaIl 16 maggio ci sarà una "caccia al tesoro" botanica nel cuore del Giardino d'Europa! ? A metà maggio il Baldo si trasforma in un quadro vivente:...