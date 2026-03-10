Al via la stagione 2026 di visite guidate a borghi autentici e suggestivi del Lago di Como si parte da Brienno

La stagione 2026 delle visite guidate nei borghi del Lago di Como inizia con un appuntamento a Brienno, il paese noto come il labirinto del lago. Il primo tour è previsto per sabato 14 marzo e prevede l’apertura straordinaria della Galleria Mina, un percorso che permette di scoprire le peculiarità di questo luogo suggestivo.

Primo appuntamento: sabato 14 marzo nuovo tour a Brienno, il paese labirinto del nostro lago, con apertura straordinaria della Galleria Mina. C’è un luogo sul Lago di Como dove il tempo non ha fretta. Un borgo verticale, scavato nella pietra e affacciato sull’acqua, dove i vicoli si intrecciano come fili di una trama antica e ogni passaggio sembra custodire un segreto. Benvenuti a Brienno. Qui non si passeggia soltanto: si esplora. Brienno è un labirinto di scalinate, archi, sottopassi, cortili nascosti e improvvise aperture sul lago. Un intreccio di pietra e silenzio che invita a rallentare, ad alzare lo sguardo, ad ascoltare. È il paese del contrabbando romantico, quando tra Ottocento e Novecento le merci attraversavano di notte il lago e i sentieri di montagna, tra complicità, coraggio e storie sussurrate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

