Il tempo rimane incerto ma si alzano le temperature

La settimana nel Lecchese inizia con condizioni meteo variabili, caratterizzate da nuvole, qualche schiarita e deboli piogge previste per lunedì. Il cielo si presenta instabile, con il rischio di precipitazioni leggere che interesseranno il territorio nel corso della giornata. Le temperature si mantengono in aumento, anche se il tempo rimane incerto e soggetto a cambiamenti nel corso delle prossime ore. Nessuna previsione indica condizioni stabili o temperature in calo nel breve termine.

Ancora tempo incerto sul Lecchese: la settimana prende il via con nuvole, schiarite e deboli precipitazioni che colpiranno il territorio nella giornata di lunedì. Temperature in graduale rialzo.Le previsioni per martedìCieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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