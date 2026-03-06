Le temperature in Emilia-Romagna sono in aumento con l’arrivo della primavera, secondo le previsioni dell’esperto meteo. A Bologna e nelle altre città della regione, si registrano rialzi che rendono più calde le giornate rispetto ai giorni scorsi. Le previsioni indicano un ulteriore incremento dei valori termici nei prossimi giorni, mentre il clima si fa più mite e soleggiato.

Bologna, 6 marzo 2026 – È arrivata la primavera, anche se a guardare fuori dalle finestre in questi giorni, i dubbi sono legittimi. In effetti nuvole basse, strati di nebbia, polveri sottili (sono giorni da bollino rosso per l’alta concentrazione di smog) e non solo, fino ad ora hanno spesso fatto da barriera ai raggi solari che stanno guardando verso il territorio emiliano romagnolo. Come sarà il weekend “Andiamo incontro a un fine settimana caratterizzato dal miglioramento delle condizioni – rassicura il tecnico meteorologo Ampro Roberto Nanni – e dunque è legittimo aspettarsi ampie schiarite su tutta la regione. Aumenteranno anche le temperature, che renderanno più piacevole trascorrere tempo all’aria aperta, anche se per il momento è difficile aspettarsi un brusco rialzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il caldo? Di quanto si alzano le temperature in Emilia-Romagna: le previsioni dell’esperto meteo

