Il tempo delle scelte dedicato alla Pianificazione Condivisa delle Cure nella fragilità e nelle demenze

Da parmatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 27 maggio 2026 si svolgerà presso l'auditorium dell'Assistenza Pubblica un convegno intitolato “Il tempo delle scelte – La Pianificazione Condivisa delle Cure come atto di libertà e dignità, nella fragilità e nelle demenze”. L'evento è organizzato dall'ASP Parma in collaborazione con la Rete locale delle. La giornata si concentrerà sulla discussione di temi relativi alle modalità di pianificazione condivisa delle cure per le persone in condizioni di vulnerabilità e con demenze.

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Si terrà il prossimo 27 maggio 2026, all'auditorium dell'Assistenza Pubblica, il convegno “Il tempo delle scelte – La Pianificazione Condivisa delle Cure come atto di libertà e dignità, nella fragilità e nelle demenze”, iniziativa promossa da ASP Parma, in collaborazione con la Rete locale delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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