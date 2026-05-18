Il tempo delle scelte dedicato alla Pianificazione Condivisa delle Cure nella fragilità e nelle demenze

Il 27 maggio 2026 si svolgerà presso l'auditorium dell'Assistenza Pubblica un convegno intitolato “Il tempo delle scelte – La Pianificazione Condivisa delle Cure come atto di libertà e dignità, nella fragilità e nelle demenze”. L'evento è organizzato dall'ASP Parma in collaborazione con la Rete locale delle. La giornata si concentrerà sulla discussione di temi relativi alle modalità di pianificazione condivisa delle cure per le persone in condizioni di vulnerabilità e con demenze.

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