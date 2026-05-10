Il Napoli si prepara a disputare l’ultima partita della stagione con l’obiettivo di ottenere la qualificazione alla Champions League. Dopo aver concluso il campionato, la squadra di Antonio Conte si concentrerà sulle decisioni relative al mercato e alla rosa per la prossima stagione. L’incontro in programma è contro il Bologna, allenato dall’allenatore avversario. La volontà è di chiudere il campionato con un risultato positivo prima di affrontare le mosse future.

Bologna è una regola. Va avanti così da sei mesi: ogni volta che il Napoli ha dovuto affrontare un momento decisivo – nel bene e nel male – c’era di mezzo una partita con la squadra di Italiano. Strano? Assolutamente vero: a novembre, fu proprio la sconfitta al Dall’Ara ad aprire una crisi senza precedenti culminata poi con il ritorno al 3-4-2-1 e a una nuova serie di successi e ambizioni; a dicembre, invece, Conte e i suoi conquistarono la Supercoppa, il secondo titolo del 2025 dopo lo scudetto, battendo il Bologna nella finale di Riyadh; e ora, cioè domani, se arriverà una vittoria la qualificazione in Champions diventerà aritmetica e di conseguenza De Laurentiis e Antonio potranno definire i piani per il futuro.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli: prima la qualificazione Champions e poi il tempo delle scelte

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Champions League, post Benfica-Napoli: la conferenza stampa integrale di Conte

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