Marca ha riferito che alcuni giocatori fingevano di dormire durante le riunioni con l’allenatore. La notizia si aggiunge alle tensioni scoppiate tra due calciatori in un recente episodio nello spogliatoio del club. La vicenda riguarda anche un comportamento poco professionale durante incontri con il tecnico e si inserisce nel quadro di recenti difficoltà all’interno della rosa. La stampa spagnola continua a seguire da vicino le dinamiche interne della squadra.

Mentre in Spagna non si placa l’eco della clamorosa rissa tra Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde, emergono nuovi e imbarazzanti retroscena sulla gestione dello spogliatoio del Real Madrid. A gettare ulteriore benzina sul fuoco di una stagione a dir poco complessa è il quotidiano Marca, che ha svelato dettagli poco edificanti risalenti al breve regno di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos. Crollo disciplinare in casa Real Madrid. Secondo le indiscrezioni riportate dalla testata spagnola, il gruppo si è mostrato tutt’altro che compatto, specialmente nelle fasi più delicate della preparazione e dell’analisi tattica. Marca racconta di un...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Marca rivela: “Giocatori fingevano di dormire durante le riunioni con Xabi Alonso”

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