Xabi Alonso potrebbe ancora gestire il Liverpool un giorno se accettasse il lavoro del Chelsea adesso?

Secondo fonti vicine al club, il Chelsea sta dialogando con Xabi Alonso per un possibile incarico di allenatore. Attualmente, Alonso sta valutando la proposta e desidera ottenere maggiori dettagli sulla visione futura del club e sul ruolo che gli verrebbe affidato. La trattativa è in corso, mentre il tecnico spagnolo si prende del tempo per riflettere prima di prendere una decisione definitiva. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo.

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, il Chelsea sta avanzando nelle trattative con Xabi Alonso, anche se il francese sta cercando chiarezza sul suo ruolo e sulla visione a lungo termine del club prima di impegnarsi nella posizione di capo allenatore. Alonso rimane cauto dopo un periodo difficile al Real Madrid, dove il suo mandato si è concluso a soli sette mesi da quello che inizialmente era stato un contratto di tre anni. Nonostante questa battuta d’arresto, è emerso come il principale candidato a succedere a Liam Rosenior, licenziato il mese scorso dopo soli 106 giorni in carica. I rapporti suggeriscono che i membri della squadra del Chelsea sono aperti alla nomina di Alonso, il che potrebbe aiutare a facilitare la sua potenziale transizione nel ruolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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