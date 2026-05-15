Xabi Alonso potrebbe ancora gestire il Liverpool un giorno se accettasse il lavoro del Chelsea adesso?

Da justcalcio.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo fonti vicine al club, il Chelsea sta dialogando con Xabi Alonso per un possibile incarico di allenatore. Attualmente, Alonso sta valutando la proposta e desidera ottenere maggiori dettagli sulla visione futura del club e sul ruolo che gli verrebbe affidato. La trattativa è in corso, mentre il tecnico spagnolo si prende del tempo per riflettere prima di prendere una decisione definitiva. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Notizia fresca giunta in redazione: Secondo quanto riferito, il Chelsea sta avanzando nelle trattative con Xabi Alonso, anche se il francese sta cercando chiarezza sul suo ruolo e sulla visione a lungo termine del club prima di impegnarsi nella posizione di capo allenatore. Alonso rimane cauto dopo un periodo difficile al Real Madrid, dove il suo mandato si è concluso a soli sette mesi da quello che inizialmente era stato un contratto di tre anni. Nonostante questa battuta d’arresto, è emerso come il principale candidato a succedere a Liam Rosenior, licenziato il mese scorso dopo soli 106 giorni in carica. I rapporti suggeriscono che i membri della squadra del Chelsea sono aperti alla nomina di Alonso, il che potrebbe aiutare a facilitare la sua potenziale transizione nel ruolo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Xabi Alonso INTERESTED In Liverpool Job

Video Xabi Alonso INTERESTED In Liverpool Job

Sullo stesso argomento

Xabi Alonso è diventato il nuovo favorito per il lavoro del Chelsea2026-05-05 13:05:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Xabi Alonso è il nuovo...

Il Liverpool ha chiesto le referenze al Real Madrid su Xabi AlonsoDopo l’addio al Real Madrid, Xabi Alonso è stato accostato a diverse squadre e, nelle ultime settimane, si è mosso il Liverpool concretamente per lui.

xabi alonso xabi alonso potrebbe ancoraAlonso al Chelsea? I Blues premono, lui vuole garanzie e il sostegno dei giocatoriIl Chelsea intensifica i contatti per Xabi Alonso, che chiede garanzie sul progetto tecnico dopo l'esperienza al Real Madrid ... it.blastingnews.com

xabi alonso xabi alonso potrebbe ancoraChelsea spinge per Xabi Alonso: il tecnico chiede garanzie sul progettoXabi Alonso è il principale candidato per la panchina del Chelsea, ma lo spagnolo chiede garanzie sul progetto tecnico ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web